L'acquisition de Chris Kreider

Les Canadiens de Montréal ne pensaient pas mettre la main sur Chris Kreider... tout simplement qu'il n'était pas disponible jusqu'à tout récemment.
Écoutez le commentaire de Mario Langlois à ce sujet, en ouverture des Amateurs de sports.
Et pourtant, il y en a eu des rumeurs, depuis quelques mois.
«Peu importe la ribambelle de noms qui seront mentionnés dans les rumeurs: dans le hockey, on fait ce qu'on peut, on ne fait pas ce qu'on veut. Qui aurait prédit que Chris Kreider allait être disponible? Un gros merci (...) à Daniel Brière, qui a rendu cette situation possible avec son offre hostile à Leo Carlsson chez les Ducks d'Anaheim.»
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