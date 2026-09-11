Les recrues des Canadiens y participent

Le tournoi des recrues a lieu cette fin de semaine à Gatineau, où les jeunes espoirs du CH affronteront ceux des Jets de Winnipeg et des Sénateurs d'Ottawa.

Martin McGuire rapporte le message de l'entraîneur du Rocket de Laval, Daniel Jacob, à ses joueurs, qui leur recommande de tenter le plus possible de se mettre en valeur.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens au réseau Cogeco Média, Martin McGuire, mettre la table en vue de cette partie, vendredi, aux Amateurs de sports.

Martin McGuire aborde aussi le cas de Tom Wilson et Josh Anderson, qui sont présentés comme des modèles aux jeunes, mais qui ont leurs défis aussi vu leur gabarit.