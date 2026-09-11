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Les recrues des Canadiens y participent

Face-à-face des espoirs de la LNH: «La cohésion, ça va être difficile»

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 11 septembre 2026 19:03

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Martin McGuire
Martin McGuire
Face-à-face des espoirs de la LNH: «La cohésion, ça va être difficile»
Martin McGuire / Cogeco Média

Le tournoi des recrues a lieu cette fin de semaine à Gatineau, où les jeunes espoirs du CH affronteront ceux des Jets de Winnipeg et des Sénateurs d'Ottawa.

Martin McGuire rapporte le message de l'entraîneur du Rocket de Laval, Daniel Jacob, à ses joueurs, qui leur recommande de tenter le plus possible de se mettre en valeur.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens au réseau Cogeco Média, Martin McGuire, mettre la table en vue de cette partie, vendredi, aux Amateurs de sports.

Martin McGuire aborde aussi le cas de Tom Wilson et Josh Anderson, qui sont présentés comme des modèles aux jeunes, mais qui ont leurs défis aussi vu leur gabarit.

«Dns la Ligue nationale d'aujourd'hui, les grands et gros joueurs ne peuvent pas juste être méchants puis courir après tout le monde. Il faut qu'il puissent défendre. Quand il y a des bons joueurs sur la patinoire, il faut qu'ils puissent faire quelque chose de précis, d'un peu, d'avoir une palette plus large.»

Martin McGuire

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