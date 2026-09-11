Tous les vendredis

L'équipe des Amateurs de sports recrute de nouveaux talents pour commenter l'actualité sportive chaque vendredi: Éric Hoziel et Geneviève Tardif.

Alors que la nouvelle saison de la NFL commence, les Rams de Los Angeles ont été défaits jeudi par la marque de 27-7 contre les 49ers de San Francisco, alors que le match se déroulait en Australie. «Un échec» pour les Rams, selon Geneviève Tardif.

Écoutez le comédien Éric Hoziel et la chroniqueuse Geneviève Tardif, aborder le tout, vendredi, au micro de l'animateur Mario Langlois.

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