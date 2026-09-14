Deux annonces lors du tournoi de golf annuel

Martin St-Louis est à Montréal pour y rester. Les Canadiens ont dévoilé lundi que l’entraîneur-chef a signé un nouveau contrat de plusieurs saisons.

Alors que le tournoi de golf annuel se déroule aujourd’hui à Laval, l’organisation a également annoncé que Josh Anderson allait porter le A sur son chandail.

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens sur les ondes de Cogeco Média, en discuter avec Jean-Michel Bourque et Patrick Lagacé.

Il explique pourquoi le tournoi de golf est un évènement important et également quels seront les principaux sujets de discussion, comme les récents contrats.