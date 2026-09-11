Événements de cyclisme à Montréal

Malgré la circulation, qui sera perturbée lors des événements de cyclisme qui s'en viennent à Montréal, Éric Hoziel se réjouit que la métropole puisse accueillir de tels événements.

Qu'on soit de grands amateurs de cyclisme ou pas, il estime que les championnats qui auront lieu au cours du mois de septembre pourront plaire à une majorité de Montréalais.

Écoutez les chroniqueurs Éric Hoziel et Geneviève Tardif se réjouir de l'avènement du Grand Prix cycliste et du Championnat du monde de cyclisme à Montréal, aux Amateurs de sports.