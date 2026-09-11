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Événements de cyclisme à Montréal

«Pas obligé d'être un fou fini de vélo pour apprécier ce qui s'en vient»

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 11 septembre 2026 20:00

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Geneviève Tardif
Geneviève Tardif

et autres

«Pas obligé d'être un fou fini de vélo pour apprécier ce qui s'en vient»
Éric Hoziel / Cogeco Média

Malgré la circulation, qui sera perturbée lors des événements de cyclisme qui s'en viennent à Montréal, Éric Hoziel se réjouit que la métropole puisse accueillir de tels événements.

Qu'on soit de grands amateurs de cyclisme ou pas, il estime que les championnats qui auront lieu au cours du mois de septembre pourront plaire à une majorité de Montréalais.

Écoutez les chroniqueurs Éric Hoziel et Geneviève Tardif se réjouir de l'avènement du Grand Prix cycliste et du Championnat du monde de cyclisme à Montréal, aux Amateurs de sports.

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