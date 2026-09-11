 Aller au contenu
Livre «Avant que j'oublie»

«Écrire pour moi, c'est comme respirer» -Réjean Tremblay

par 98.5

0:00
1:25:09

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 11 septembre 2026 23:00

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Écrire pour moi, c'est comme respirer» -Réjean Tremblay
Réjean Tremblay et Mario Langlois / Cogeco Média

Pour sa deuxième grande entrevue de la saison, Mario Langlois reçoit le journaliste et scénariste Réjean Tremblay, qui travaille dans les médias depuis 56 ans et qui a couvert de (très) nombreux olympiques.

Il commente non seulement sa carrière, mais raconte également plusieurs anecdotes que l'on peut retrouver dans son livre autobiographique Avant que j’oublie, qu'il présente aux amateurs de sports.

Écoutez la grande entrevue de l'animateur Mario Langlois avec le journaliste Réjean-Tremblay, vendredi, à l'émission Les amateurs de sports.

Les sujets abordés

  • Fan inconditionnel d’Elvis Presley, il a couvert ses funérailles;
  • Qui est Réjean Tremblay?
  • Il a appris la psychanalyse très sérieusement, et ce, durant de nombreuses années;
  • «Guy Lafleur, comme personne, je l’ai profondément aimé»;
  • «Ce qui m’émeut, c’est la pureté artistique», en parlant de Céline Dion
  • La soirée la plus forte de sa vie avec Mohamed Ali;
  • Anecdote avec Tretiak: retour des Nordiques en KHL?;
  • «Écrire pour moi, c’est comme respirer»;
  • «Je pourrais remplir le Centre Vidéotron avec mes amis, et le Centre Bell, avec mes ennemis»;
  • La plus belle période sa vie journalistique: les JO de Moscou;
  • Comment il aimerait qu’on se souvienne de lui?

Vous aimerez aussi

Le Belge Remco Evenpoel vainqueur du Grand Prix cycliste de Québec
Le Québec maintenant
Le Belge Remco Evenpoel vainqueur du Grand Prix cycliste de Québec
0:00
5:36
Geneviève Tardif et Éric Hoziel se joignent aux Amateurs de sports!
Les amateurs de sports
Geneviève Tardif et Éric Hoziel se joignent aux Amateurs de sports!
0:00
11:39
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«Pas obligé d'être un fou fini de vélo pour apprécier ce qui s'en vient»
Rattrapage
Événements de cyclisme à Montréal
«Pas obligé d'être un fou fini de vélo pour apprécier ce qui s'en vient»
«Ça ne va pas très bien pour les Blue Jays» -Jeremy Filosa
Rattrapage
Les séries de moins en moins probable
«Ça ne va pas très bien pour les Blue Jays» -Jeremy Filosa
Qu'est-ce que le concept de Super Team?
Rattrapage
NFL
Qu'est-ce que le concept de Super Team?
Luc Robitaille rend hommage à Barry Melrose: «Il nous a fait jouer en équipe»
Rattrapage
«On est toujours restés amis»
Luc Robitaille rend hommage à Barry Melrose: «Il nous a fait jouer en équipe»
Geneviève Tardif et Éric Hoziel se joignent aux Amateurs de sports!
Rattrapage
Tous les vendredis
Geneviève Tardif et Éric Hoziel se joignent aux Amateurs de sports!
Face-à-face des espoirs de la LNH: «La cohésion, ça va être difficile»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Les recrues des Canadiens y participent
Face-à-face des espoirs de la LNH: «La cohésion, ça va être difficile»
«C'est les hauts, les bas, les coulisses derrière le rideau des Canadiens»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le livre Après le Forum, de Richard Labbé
«C'est les hauts, les bas, les coulisses derrière le rideau des Canadiens»
«Sans avoir rien prouvé, les jeunes touchent des millions» -Stéphane Waite
Rattrapage
Conséquence de l'offre hostile à Leo Carlsson
«Sans avoir rien prouvé, les jeunes touchent des millions» -Stéphane Waite
«Tout est déjà vendu pour Québec» -Pierre Blais
Rattrapage
Les Capitales en séries
«Tout est déjà vendu pour Québec» -Pierre Blais
«Peut-être que ce match va faire la différence pour l'avantage du terrain»
Rattrapage
Rams-49ers en Australie
«Peut-être que ce match va faire la différence pour l'avantage du terrain»
Les Alouettes à Vancouver, la NFL en Australie et les blessures de Shohei Othani
Rattrapage
Le survol de l'actualité
Les Alouettes à Vancouver, la NFL en Australie et les blessures de Shohei Othani
«On est tannés d'aller en Colombie-Britannique et de perdre» -Cantin-Arku
Rattrapage
Sans victoire à Vancouver depuis 2014
«On est tannés d'aller en Colombie-Britannique et de perdre» -Cantin-Arku
Que reste-t-il dans le réservoir d'actifs du Tricolore?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens de Montréal
Que reste-t-il dans le réservoir d'actifs du Tricolore?
L'arrivée de Kreider pourrait-elle nuire à Bolduc?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens de Montréal
L'arrivée de Kreider pourrait-elle nuire à Bolduc?