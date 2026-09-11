Livre «Avant que j'oublie»

Pour sa deuxième grande entrevue de la saison, Mario Langlois reçoit le journaliste et scénariste Réjean Tremblay, qui travaille dans les médias depuis 56 ans et qui a couvert de (très) nombreux olympiques.
Il commente non seulement sa carrière, mais raconte également plusieurs anecdotes que l'on peut retrouver dans son livre autobiographique Avant que j’oublie, qu'il présente aux amateurs de sports.
Écoutez la grande entrevue de l'animateur Mario Langlois avec le journaliste Réjean-Tremblay, vendredi, à l'émission Les amateurs de sports.
Les sujets abordés
- Fan inconditionnel d’Elvis Presley, il a couvert ses funérailles;
- Qui est Réjean Tremblay?
- Il a appris la psychanalyse très sérieusement, et ce, durant de nombreuses années;
- «Guy Lafleur, comme personne, je l’ai profondément aimé»;
- «Ce qui m’émeut, c’est la pureté artistique», en parlant de Céline Dion
- La soirée la plus forte de sa vie avec Mohamed Ali;
- Anecdote avec Tretiak: retour des Nordiques en KHL?;
- «Écrire pour moi, c’est comme respirer»;
- «Je pourrais remplir le Centre Vidéotron avec mes amis, et le Centre Bell, avec mes ennemis»;
- La plus belle période sa vie journalistique: les JO de Moscou;
- Comment il aimerait qu’on se souvienne de lui?