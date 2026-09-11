Livre «Avant que j'oublie»

Pour sa deuxième grande entrevue de la saison, Mario Langlois reçoit le journaliste et scénariste Réjean Tremblay, qui travaille dans les médias depuis 56 ans et qui a couvert de (très) nombreux olympiques.

Il commente non seulement sa carrière, mais raconte également plusieurs anecdotes que l'on peut retrouver dans son livre autobiographique Avant que j’oublie, qu'il présente aux amateurs de sports.

Écoutez la grande entrevue de l'animateur Mario Langlois avec le journaliste Réjean-Tremblay, vendredi, à l'émission Les amateurs de sports.

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