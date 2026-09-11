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«On est toujours restés amis»

Luc Robitaille rend hommage à Barry Melrose: «Il nous a fait jouer en équipe»

par 98.5

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 11 septembre 2026 19:25

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Luc Robitaille rend hommage à Barry Melrose: «Il nous a fait jouer en équipe»
Barry Melrose a été joueur de hockey, entraîneur et commentateur sportif / La Presse Canadienne / AP Photo / Mike Carlson

Le président des Kings de Los Angeles, Luc Robitaille, avoue vivre une semaine difficile après le décès de son ami et ancien entraîneur Barry Melrose, le 9 septembre dernier.

Il explique comment Melrose a contribué à changer la culture du hockey et a propulsé les Kings de Los Angeles en finale de la Coupe Stanley.

Écoutez l'hommage de Luc Robitaille, président des Kings de Los Angeles, à Barry Melrose, dans Les amateurs de sports.

«Il a été quasiment 20 ans à faire la télévision à ESPN. Et puis aux États-Unis, c'est le poste numéro un pour le sport. Puis on n'avait pas de hockey, c'était le seul gars de hockey. C'était lui qui nous [les Kings de Los Angeles] avait gardé sur la map, dans le fond, aux États-Unis.»

Luc Robitaille

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