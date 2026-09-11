«On est toujours restés amis»

Le président des Kings de Los Angeles, Luc Robitaille, avoue vivre une semaine difficile après le décès de son ami et ancien entraîneur Barry Melrose, le 9 septembre dernier.

Il explique comment Melrose a contribué à changer la culture du hockey et a propulsé les Kings de Los Angeles en finale de la Coupe Stanley.

Écoutez l'hommage de Luc Robitaille, président des Kings de Los Angeles, à Barry Melrose, dans Les amateurs de sports.