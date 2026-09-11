«On est toujours restés amis»

Le président des Kings de Los Angeles, Luc Robitaille, avoue vivre une semaine difficile après le décès de son ami et ancien entraîneur Barry Melrose, le 9 septembre dernier.
Il explique comment Melrose a contribué à changer la culture du hockey et a propulsé les Kings de Los Angeles en finale de la Coupe Stanley.
Écoutez l'hommage de Luc Robitaille, président des Kings de Los Angeles, à Barry Melrose, dans Les amateurs de sports.
«Il a été quasiment 20 ans à faire la télévision à ESPN. Et puis aux États-Unis, c'est le poste numéro un pour le sport. Puis on n'avait pas de hockey, c'était le seul gars de hockey. C'était lui qui nous [les Kings de Los Angeles] avait gardé sur la map, dans le fond, aux États-Unis.»