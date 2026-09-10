Le livre Après le Forum, de Richard Labbé

Les Canadiens de Montréal ont eu de longues périodes glorieuses, mais aussi des passages à vide, certains, après le départ du Forum de Montréal.

Écoutez le journaliste sportif de La Presse et collaborateur à Sortie de zone, Richard Labbé, parler de son plus récent livre, Après le Forum, avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Richard Labbé retrace les hauts et les bas du Canadien de Montréal depuis le déménagement du Forum au Centre Molson en 1996.

Labbé évoque des anecdotes marquantes impliquant Pierre Gauthier, Réjean Houle, Bob Gainey, les frères Kostitsyn et Carey Price et José Théodore, soulignant des décisions de gestion controversées, des repêchages ratés et l'impact durable de la transaction de Patrick Roy.