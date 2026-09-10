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Le livre Après le Forum, de Richard Labbé

«C'est les hauts, les bas, les coulisses derrière le rideau des Canadiens»

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 10 septembre 2026 21:08

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«C'est les hauts, les bas, les coulisses derrière le rideau des Canadiens»
Richard Labéé dans les studios du 98.5 FM. / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal ont eu de longues périodes glorieuses, mais aussi des passages à vide, certains, après le départ du Forum de Montréal.

Écoutez le journaliste sportif de La Presse et collaborateur à Sortie de zone, Richard Labbé, parler de son plus récent livre, Après le Forum, avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Richard Labbé retrace les hauts et les bas du Canadien de Montréal depuis le déménagement du Forum au Centre Molson en 1996.

Labbé évoque des anecdotes marquantes impliquant Pierre Gauthier, Réjean Houle, Bob Gainey, les frères Kostitsyn et Carey Price et José Théodore, soulignant des décisions de gestion controversées, des repêchages ratés et l'impact durable de la transaction de Patrick Roy.

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