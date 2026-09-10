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Les Capitales en séries

«Tout est déjà vendu pour Québec» -Pierre Blais

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 10 septembre 2026 20:07

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Pierre Blais
Pierre Blais
«Tout est déjà vendu pour Québec» -Pierre Blais
Pierre Blais / Cogeco Média

Les Capitales de Québec participent aux séries de fin de saison de la Ligue Frontière, face aux Boulders de New York.

Écoutez Pierre Blais, descripteur des parties des Capitales de Québec et animateur au FM93, avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Les Capitales ont remporté une victoire de 3-0, mercredi, dans l'État de New York;
  • Tous les billets sont vendus pour le premier match de la série à Québec;
  • Le marché de Québec est assez exceptionnel dans la Ligue Frontière.

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