Les Capitales en séries

Les Capitales de Québec participent aux séries de fin de saison de la Ligue Frontière, face aux Boulders de New York.
Écoutez Pierre Blais, descripteur des parties des Capitales de Québec et animateur au FM93, avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Les Capitales ont remporté une victoire de 3-0, mercredi, dans l'État de New York;
- Tous les billets sont vendus pour le premier match de la série à Québec;
- Le marché de Québec est assez exceptionnel dans la Ligue Frontière.