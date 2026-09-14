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Avec l'arrivée de Chris Kreider

«La deuxième vague en avantage numérique va être meilleure» -Dany Dubé

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 14 septembre 2026 19:26

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Dany Dubé
Dany Dubé
«La deuxième vague en avantage numérique va être meilleure» -Dany Dubé
Dany Dubé / Cogeco Média

Le retour des Canadiens de Montréal sur les allées de golf coîncide avec le retour de Dany Dubé aux Amateurs de sports.

Écoutez l'analyste des matchs des Canadiens chez Cogeco média au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Dubé estime que l'arrivée de l'adjoint à l'entraîneur Martin St-Louis, Derek Lalonde, qui a gagné deux coupes, va aider les Canadiens à resserer leur jeu en séries.

«Tu ne peux pas solliciter ton gardien de façon aussi significative si tu veux gagner la coupe.»

Et quant à l'arrivée de Chris Keider, ce ne peut être qu'un boni.

«C'est un joueur qui marque 20 buts facilement par année. S'il joue avec Demidov toute la saison, d'après moi, il va se rapprocher de 30 buts, s'il n'a pas de malchance»

Les autres sujets discutés

  • L'arrivée de Chris Kreider va améliorer la deuxième vague d'avantage numérique;
  • Le Tricolore commence à avoir quelque chose qui ressemble à un deuxième trio;
  • Kreider pourrait être un mentor pour Demidov;
  • Olivier Kapanen risque d'être l'attaquant qui pourrait glisser dans la hiérarchie;
  • Michael Hage va entrer dans l'alignement en fin de saison;
  • C'est la saison durant laquelle Demidov va éclore;
  • On s'attend à plus de dynamisme sur au sein du deuxième trio;
  • Dany Dubé privilégierait Alex Newhook et Chris Kreider - deux patineurs au-dessus de la moyenne - avec Demidov;
  • Le Tricolore se grossit en attaque;
  • On a encore besoin de mesurer le potentiel de Kapanen et de Reinbacher;
  • On n'a toujours pas trouvé de compagnon de jeu à Lane Hutson.

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