Avec l'arrivée de Chris Kreider

Le retour des Canadiens de Montréal sur les allées de golf coîncide avec le retour de Dany Dubé aux Amateurs de sports.

Écoutez l'analyste des matchs des Canadiens chez Cogeco média au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Dubé estime que l'arrivée de l'adjoint à l'entraîneur Martin St-Louis, Derek Lalonde, qui a gagné deux coupes, va aider les Canadiens à resserer leur jeu en séries.

«Tu ne peux pas solliciter ton gardien de façon aussi significative si tu veux gagner la coupe.»

Et quant à l'arrivée de Chris Keider, ce ne peut être qu'un boni.

«C'est un joueur qui marque 20 buts facilement par année. S'il joue avec Demidov toute la saison, d'après moi, il va se rapprocher de 30 buts, s'il n'a pas de malchance»

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