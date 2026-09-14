Les sujets de conversation ne manqueront pas

C’est ce lundi qu’a lieu le tournoi de golf des Canadiens de Montréal à Laval-sur-le-Lac, ce qui marque le coup d’envoi officiel du camp d’entraînement de la saison 2026-2027.

Chose certaine, les sujets de conversation seront nombreux, notamment les contrats à Chris Kreider et Zachary Bolduc.

Et qu’en est-il d’Arber Xhekaj, qui n’est toujours pas sous contrat?

Écoutez Jean-Michel Bourque, chroniqueur sportif, en discuter avec Patrick Lagacé, lundi.

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