Les sujets de conversation ne manqueront pas

C’est ce lundi qu’a lieu le tournoi de golf des Canadiens de Montréal à Laval-sur-le-Lac, ce qui marque le coup d’envoi officiel du camp d’entraînement de la saison 2026-2027.
Chose certaine, les sujets de conversation seront nombreux, notamment les contrats à Chris Kreider et Zachary Bolduc.
Et qu’en est-il d’Arber Xhekaj, qui n’est toujours pas sous contrat?
Écoutez Jean-Michel Bourque, chroniqueur sportif, en discuter avec Patrick Lagacé, lundi.
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