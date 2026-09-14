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Survol de l'actualité sportive

On revient sur la rentrée des Canadiens de Montréal

par 98.5 Sports

0:00
14:36

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 14 septembre 2026 20:15

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
On revient sur la rentrée des Canadiens de Montréal
Jeremy Filosa / Cogeco Média

Écoutez Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Canadiens de Montréal

  • Geoff Molson ne peut garantir que les Canadiens vont faire mieux que l'an prochain;
  • Juraj Slafkovsky aimerait bien que le Tricolore atteigne la finale de la coupe Stanley;
  • Martin St-Louis est comme un poisson dans l'eau dans son rôle d'entraîneur-chef des Canadiens;
  • Josh Anderson aimerait bien signer un nouveau contrat avec l'organisation montréalaise;
  • Jeff Gorton et Martin St-Louis n'ont que des bons mots pour Chris Kreider;
  • Kreider assure qu'il est à Montréal à cause de Martin St-Louis;
  • Zachary Bolduc voulait un contrat à long terme.

Les autres sujets discutés

  • Plus que quelques heures pour les joueurs de la LNH pour signer des contrats du huit ans;
  • Les Blue Jays toujours au plus fort de la lutte pour une place en séries;
  • La transaction entre les Clippers et les Raptors est enfin confirmée;
  • Le deuxième quart du match des Alouettes, samedi, a duré 63 minutes!

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