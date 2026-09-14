Survol de l'actualité sportive

Écoutez Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Canadiens de Montréal
- Geoff Molson ne peut garantir que les Canadiens vont faire mieux que l'an prochain;
- Juraj Slafkovsky aimerait bien que le Tricolore atteigne la finale de la coupe Stanley;
- Martin St-Louis est comme un poisson dans l'eau dans son rôle d'entraîneur-chef des Canadiens;
- Josh Anderson aimerait bien signer un nouveau contrat avec l'organisation montréalaise;
- Jeff Gorton et Martin St-Louis n'ont que des bons mots pour Chris Kreider;
- Kreider assure qu'il est à Montréal à cause de Martin St-Louis;
- Zachary Bolduc voulait un contrat à long terme.
Les autres sujets discutés
- Plus que quelques heures pour les joueurs de la LNH pour signer des contrats du huit ans;
- Les Blue Jays toujours au plus fort de la lutte pour une place en séries;
- La transaction entre les Clippers et les Raptors est enfin confirmée;
- Le deuxième quart du match des Alouettes, samedi, a duré 63 minutes!