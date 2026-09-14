De plus en plus de profondeur chez le Tricolore

Outre le potentiel d'un joueur comme Chris Kreider chez les Canadiens de Montréal, son arrivée apporte encore plus de profondeur chez le Tricolore.
Écoutez Antoine Roussel commenter les plus récentes nouvelles touchant les Canadiens de Montréal au micro de Mario Langlois.
L'ex-joueur estime que l'impact de Kreider pourra se faire sentir à un autre niveau.
«Kreider va pouvoir amener de la physicalité, en plus de tous ses talents individuels, des jeux qu'il est capable de faire. C'est un gars qui est capable d'évoluer au sein d'un avantage numérique. Donc, ça donne des outils pour coacher. Moi, j'ai toujours dit qu'un entraîneur, s'il ne peut pas coacher, s'il ne peut pas interchanger des joueurs, il est menotté. Là, Martin St-Louis a l'opportunité de maximiser ses joueurs parce qu'il va pouvoir appuyer sur les bons boutons. Par exemple... Slafkovsky n'a pas un bon match ce soir? Bon. Parfait. Monte Chris Kreider!»
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