De plus en plus de profondeur chez le Tricolore

Outre le potentiel d'un joueur comme Chris Kreider chez les Canadiens de Montréal, son arrivée apporte encore plus de profondeur chez le Tricolore.

Écoutez Antoine Roussel commenter les plus récentes nouvelles touchant les Canadiens de Montréal au micro de Mario Langlois.

L'ex-joueur estime que l'impact de Kreider pourra se faire sentir à un autre niveau.