Les séries de moins en moins probable

En pleine partie de baseball, vendredi soir, Jeremy Filosa entrevoit une défaite des Blue Jays de Toronto, qui accusent un retard de six points sur les Orioles de Baltimore après deux manches.

Il estime que «c'est littéralement la pratique au bâton pour les Orioles au moment où on se parle».

Écoutez le résumé de l'actualité sportive avec le journaliste de Cogeco Nouvelles, Jeremy Filosa, vendredi, en compagnie de l'animateur Mario Langlois.

Autres sujets abordés