Discussion

Le ministre canadien du Commerce, Dominic LeBlanc, a souligné vendredi que le Canada maintenait ses communications avec les États-Unis, malgré l'absence de réelles négociations.

Le premier ministre du Canada, Mark Carney, s'est également entretenu avec le président américain Donald Trump, bien que le contenu de l'entretien demeure inconnu.

Écoutez les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez faire le point sur la guerre tarifaire entre le Canada et les États-Unis, vendredi, à l'émission La Commission.