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Discussion

«Je ne comprends plus rien sur les tarifs» -Luc Ferrandez

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Entendu dans

La commission

le 11 septembre 2026 14:00

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Je ne comprends plus rien sur les tarifs» -Luc Ferrandez
Luc Ferrandez / Cogeco Média

Le ministre canadien du Commerce, Dominic LeBlanc, a souligné vendredi que le Canada maintenait ses communications avec les États-Unis, malgré l'absence de réelles négociations.

Le premier ministre du Canada, Mark Carney, s'est également entretenu avec le président américain Donald Trump, bien que le contenu de l'entretien demeure inconnu. 

Écoutez les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez faire le point sur la guerre tarifaire entre le Canada et les États-Unis, vendredi, à l'émission La Commission.

«Nathalie, on est tous les deux très vigilants sur l'actualité. Bien je vais te faire un aveu, je ne comprends plus rien sur les tarifs.»

Luc Ferrandez

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