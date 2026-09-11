Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez passent en revue les plus récentes annonces de la campagne électorale québécoise.

Le Parti québécois, par la voix de Paul St-Pierre Plamondon, a dévoilé un plan de 450 millions de dollars visant à réduire les taxes sur l'essence et à offrir un remboursement de 125 $ aux ménages gagnant 40 000 $ ou moins.

Les commissaires abordent également les propositions de la CAQ (prothèses auditives et investissements à Québec), du Parti libéral (soutien à domicile), de Québec solidaire (cadre financier) et du Parti conservateur du Québec (logement et déréglementation).

La discussion s'attarde ensuite sur deux controverses entourant le Parti conservateur du Québec...

Écoutez les commissaires aborder les points chauds de la campagne électorale, vendredi après-midi.