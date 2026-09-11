Dans le cadre d'un échange sur la communication au sein du couple, on s'interroge sur la présence et l'écoute réelles que l'on accorde à son partenaire lorsque celui-ci s'exprime.

Écoutez la sexologue et psychothérapeute Sylvie Lavallée aborder le tout avec l'animatrice Marie-Eve Tremblay.

Elle souligne que l'empathie exige de placer «des oreilles sur son cœur» pour ressentir et comprendre l'autre, plutôt que de chercher à répondre immédiatement ou à imposer une solution.

Elle distingue également l'égocentrisme d'un «égoïsme sain» nécessaire pour poser ses limites, tout en mettant en garde contre l'attention fragmentée par les téléphones cellulaires, qui nuit grandement à la qualité de la connexion dans la relation.