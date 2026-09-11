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Communication au sein du couple

Écoute empathique: votre partenaire vous parle, l’écoutez-vous vraiment?

par 98.5

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 11 septembre 2026 11:03

Avec

Sylvie Lavallée
Sylvie Lavallée
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Écoute empathique: votre partenaire vous parle, l’écoutez-vous vraiment?
Sexe et société / Cogeco Média

Dans le cadre d'un échange sur la communication au sein du couple, on s'interroge sur la présence et l'écoute réelles que l'on accorde à son partenaire lorsque celui-ci s'exprime.

Écoutez la sexologue et psychothérapeute Sylvie Lavallée aborder le tout avec l'animatrice Marie-Eve Tremblay.

Elle souligne que l'empathie exige de placer «des oreilles sur son cœur» pour ressentir et comprendre l'autre, plutôt que de chercher à répondre immédiatement ou à imposer une solution.

Elle distingue également l'égocentrisme d'un «égoïsme sain» nécessaire pour poser ses limites, tout en mettant en garde contre l'attention fragmentée par les téléphones cellulaires, qui nuit grandement à la qualité de la connexion dans la relation.

«L'empathie, c'est comprendre et ressentir. Je n’écoute pas juste avec ma tête. Je ne t'écoute pas juste en pensant à ce que je vais te répondre. Je t'écoute pour te comprendre, je m'intéresse à toi, je suis attentive à ce que tu me dis.»

Sylvie Lavallée

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