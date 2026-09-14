Qc125 dévoile ses projections en primeur

Alors que le 19e jour de la campagne électorale est marqué par la sortie simultanée de trois sondages distincts (Léger, Synopsis et Pallas Data), le constat général demeure identique d'un sondage à l'autre: le Parti québécois conserve la première place avec une moyenne de 28 % des intentions de vote, suivi de la CAQ et du Parti libéral qui se talonnent.

Écoutez le chroniqueur au magazine L’actualité et créateur de Qc125, Philippe J. Fournier, commenter les plus récents sondages et y aller de sa projections de sièges pour chacun des partis, lundi, à La commission.