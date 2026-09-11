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Choix santé pour bien s'alimenter sur la route

Que mangent nos chefs politiques pendant la campagne électorale?

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Entendu dans

La commission

le 11 septembre 2026 14:30

Avec

Isabelle Huot
Isabelle Huot
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

Que mangent nos chefs politiques pendant la campagne électorale?
Isabelle Huot / Cogeco Média

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez reçoivent la docteure en nutrition Isabelle Huot pour aborder l'alimentation sur la route.

La chroniqueuse passe en revue les options offertes par plusieurs grandes bannières de restauration rapide et dépanneurs, démontrant qu'il est possible d'y faire des choix équilibrés.

Elle rappelle ses critères de sélection, basés sur les recommandations de Santé Canada, soit un apport limité en sodium (moins de 690 mg par repas), en gras saturés et en sucre, tout en privilégiant les protéines et les fibres.

Écoutez Isabelle Huot, docteure en nutrition et chroniqueuse, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, vendredi après-midi. 

Les commissaires s'intéressent également aux habitudes alimentaires des chefs politiques en campagne électorale.

Isabelle Huot souligne l'importance d'une bonne alimentation pour soutenir la concentration et l'effort requis lors de longues journées sur la route.

«C'est tellement important pour rester concentré [...], les fonctions cognitives, il faut être alerte tout le temps, tout le temps, tout le temps, puis ce n’est pas en prenant dix cafés qu'on va réussir à faire nos journées de 14 heures, il faut bien manger.»

Isabelle Huot

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