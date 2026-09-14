Dérapages informatiques de SIFA

Marie-Claude Sarrazin, candidate du Parti québécois dans le comté de Groulx et ancienne procureure à la commission Gallant, discute des dépassements de coûts majeurs du système informatique SIFA dans le réseau de la santé, un projet visant à unifier 41 solutions informatiques.

Elle compare cette situation au scandale de SAAQclic, dénonçant un «biais cognitif des coûts irrécupérables» et des erreurs de gestion répétées.

Pour éviter ces dérives, elle préconise d'abandonner les «projets mammouths» au profit de petits projets modulaires et d'opter pour des contrats collaboratifs avec partage des risques.

Écoutez Marie-Claude Sarrazin, candidate du Parti québécois dans le comté de Groulx et ancienne procureure à la commission Gallant, lundi à La commission.