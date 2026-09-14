 Aller au contenu
Le choc des idées

Débat sur l'accueil et les services offerts aux demandeurs d'asile

par 98.5

0:00
14:27

Entendu dans

La commission

le 14 septembre 2026 13:27

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Débat sur l'accueil et les services offerts aux demandeurs d'asile
La commission / Cogeco Média

Les commissaires ouvrent le débat sur une proposition du Parti conservateur du Québec touchant l'immigration et la réduction des services offerts aux demandeurs d'asile.

Nathalie Normandeau rappelle que cette problématique et la pression exercée sur les services publics préoccupent l'ensemble des sociétés occidentales.

Elle partage plusieurs témoignages d'auditeurs illustrant des avis opposés: d'un côté, des histoires d'intégration réussie, et de l'autre, des craintes face à l'augmentation de la précarité sociale ou à la saturation des ressources.

Luc Ferrandez apporte une vision nuancée, soulignant qu'il faut distinguer la réalité des réseaux d'immigration illégale de celle des personnes fuyant d'extrêmes violences en Amérique latine, envers lesquelles le devoir d'accueil lui apparaît fondamental.

Écoutez les commissaires commenter sur les humeurs de la campagne, lundi après-midi. 

«Ce ne sont pas des gens qui sont là et qui tètent le système [...] la situation est beaucoup plus nuancée.»

Luc Ferrandez

Vous aimerez aussi

Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Qui sont les chevaliers casqués?
Rattrapage
Autocollants CAQ sur les pancartes électorales
Qui sont les chevaliers casqués?
IA: «S'il y a un ralentissement, il va falloir qu'il soit imposé»
Rattrapage
Nouvelles technologies
IA: «S'il y a un ralentissement, il va falloir qu'il soit imposé»
Itinérance: un coût de 1,1 milliard $ par année pour le Trésor public
Rattrapage
Au Québec
Itinérance: un coût de 1,1 milliard $ par année pour le Trésor public
Demandeurs d'asile: la proposition d'Éric Duhaime contraire aux lois?
Rattrapage
Élections 2026
Demandeurs d'asile: la proposition d'Éric Duhaime contraire aux lois?
Faut-il faire payer les patients pour les rendez-vous médicaux manqués?
Rattrapage
153 000 rendez-vous manqués au Québec en un an
Faut-il faire payer les patients pour les rendez-vous médicaux manqués?
Un objectif de 1000 milliards de dollars au Sommet canadien de l'investissement
Rattrapage
À Toronto
Un objectif de 1000 milliards de dollars au Sommet canadien de l'investissement
SIFA et Santé Québec: «Le statu quo, ça a aussi un coût» -Sonia Dugas
Rattrapage
Maintenant évalué jusqu'à 1,5 milliard $
SIFA et Santé Québec: «Le statu quo, ça a aussi un coût» -Sonia Dugas
«Il faut faire rêver les gens à un rêve différent de celui qu'ils ont»
Rattrapage
Coûts du carburant et crise de la propriété
«Il faut faire rêver les gens à un rêve différent de celui qu'ils ont»
«Les marges sur le diesel sont astronomiques actuellement» -Patrick Gonzalez
Rattrapage
Le prix a explosé depuis 12 mois
«Les marges sur le diesel sont astronomiques actuellement» -Patrick Gonzalez
«La solution, c'est justement de ne pas faire de projet mammouth comme celui-là»
Rattrapage
Dérapages informatiques de SIFA
«La solution, c'est justement de ne pas faire de projet mammouth comme celui-là»
«Les chiffres diffèrent dans chacun des sondages, mais le constat est le même»
Rattrapage
Qc125 dévoile ses projections en primeur
«Les chiffres diffèrent dans chacun des sondages, mais le constat est le même»
Projet SIFA: «Ça pourrait être un tournant dans la campagne électorale»
Rattrapage
Dépassements de coûts et Santé Québec
Projet SIFA: «Ça pourrait être un tournant dans la campagne électorale»
Est-ce important de savoir si Fréchette est dans le camp du Oui ou du Non?
Rattrapage
Question du jour
Est-ce important de savoir si Fréchette est dans le camp du Oui ou du Non?
Véhicules électriques chinois au Canada: mythes, réalités et coûts
Rattrapage
Guerre de prix et subventions
Véhicules électriques chinois au Canada: mythes, réalités et coûts