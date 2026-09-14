Le choc des idées

Les commissaires ouvrent le débat sur une proposition du Parti conservateur du Québec touchant l'immigration et la réduction des services offerts aux demandeurs d'asile.

Nathalie Normandeau rappelle que cette problématique et la pression exercée sur les services publics préoccupent l'ensemble des sociétés occidentales.

Elle partage plusieurs témoignages d'auditeurs illustrant des avis opposés: d'un côté, des histoires d'intégration réussie, et de l'autre, des craintes face à l'augmentation de la précarité sociale ou à la saturation des ressources.

Luc Ferrandez apporte une vision nuancée, soulignant qu'il faut distinguer la réalité des réseaux d'immigration illégale de celle des personnes fuyant d'extrêmes violences en Amérique latine, envers lesquelles le devoir d'accueil lui apparaît fondamental.

Écoutez les commissaires commenter sur les humeurs de la campagne, lundi après-midi.