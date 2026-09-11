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Question du jour

Est-ce important de savoir si Fréchette est dans le camp du Oui ou du Non?

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 11 septembre 2026 14:59

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Est-ce important de savoir si Fréchette est dans le camp du Oui ou du Non?
La commission / Cogeco Média

Est-ce important de savoir si Christine Fréchette est dans le camp du Oui ou du Non?

Écoutez les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez donner la réponse des auditeurs à cette question du jour, vendredi, à l'émission La commission

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