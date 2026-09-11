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Témoignage poignant

11 septembre: les séquelles sanitaires méconnues 25 ans plus tard

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Entendu dans

La commission

le 11 septembre 2026 13:55

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
11 septembre: les séquelles sanitaires méconnues 25 ans plus tard
Lors de la cérémonie du 25ᵉ anniversaire des attentats du 11 septembre 2001 à New York, en présence de Donald Trump, Barack Obama, George W. Bush et leurs conjointes, une septième minute de silence a été dédiée aux victimes des maladies post-attentats. / (AP Photo/ Louis Lanzano, File)

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez reçoivent le journaliste, auteur et pilote d'hélicoptère Benoît Clair à l'occasion du 25e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001.

L'invité revient sur le bilan humain et sanitaire des attentats, soulignant la récente intégration d'une septième minute de silence dédiée aux victimes des maladies post-attentats.

Il évoque les fumées toxiques qui ont brûlé pendant huit mois à Ground Zero et la responsabilité des autorités qui ont manqué de précaution envers les travailleurs.

Sur un plan plus personnel, Benoît Clair témoigne du décès de son épouse Donna, ancienne vice-présidente de banque ayant survécu à l'impact initial dans la tour numéro un, mais emportée plus tard par un cancer. 

Écoutez le témoignage de Benoit Clair, journaliste depuis plus de 30 ans aux États-Unis, vendredi après-midi. 

«Et pendant huit mois, ces fumées ont intoxiqué tous les gens qui se trouvaient dans cette zone. Et malheureusement, ça nous donne cette catastrophe sanitaire qui est enfin reconnue officiellement».

Benoit Clair

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