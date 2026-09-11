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Guerre de prix et subventions

Véhicules électriques chinois au Canada: mythes, réalités et coûts

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Entendu dans

La commission

le 11 septembre 2026 14:52

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Véhicules électriques chinois au Canada: mythes, réalités et coûts
Les véritables véhicules chinois abordables (sous 35 000 $) tardent à arriver à cause des tests d’impact et de l’homologation, repoussant leur arrivée à 2027-2028. / Adobe Stock

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez s'entretiennent avec le journaliste automobile Luc-Olivier Chamberland au sujet de l'arrivée perçue de véhicules électriques chinois sur le marché canadien.

Le spécialiste nuance l'annonce d'une livraison récente de 15 603 véhicules fabriqués en Chine, expliquant qu'il s'agit d'une «fausse nouvelle» dans le sens où il ne s'agit pas de véritables marques chinoises abordables, mais de constructeurs déjà établis en Amérique du Nord — principalement Tesla — qui y assemblent certains modèles.

Il précise que l'arrivée de véritables marques chinoises à bas prix se heurtera aux coûts et à la complexité des tests d'homologation canadiens, ce qui repousse une invasion réelle à 2027 ou 2028.

Écoutez Luc-Olivier Chamberland, journaliste automobile chez Ecoloauto.com, expliquer le tout, vendredi après-midi à La commission

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