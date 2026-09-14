Dépassements de coûts et Santé Québec

Les révélations entourant le projet informatique SIFA (Système d'information finance et approvisionnement) du ministère de la Santé pourraient-elles faire dérailler la campagne de la Coalition avenir Québec (CAQ) de Christine Fréchette?

Initialement évalué à 96 millions de dollars, ce projet informatique pourrait finalement coûter jusqu'à 1 milliard de dollars, alors que le gouvernement aurait ignoré les mises en garde des fonctionnaires et d'experts-comptables.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez faire le point, lundi midi, à La commission.