Chantiers et cotisations

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez reçoivent Alexandre Ricard, président de la FTQ-Construction, afin de débattre de la désyndicalisation et du coût des cotisations syndicales dans l'industrie du bâtiment.

Luc Ferrandez a plaidé en faveur d'une simplification du secteur et d'un modèle coopératif, soutenant que le système actuel impose des salaires uniformes sans égard à la productivité tout en faisant grimper les coûts des travaux.

De son côté, Nathalie Normandeau a interpellé l'invité sur la possibilité d'offrir une baisse des cotisations pour soulager le portefeuille des travailleurs.

Comment Alexandre Ricard a-t-il défendu le rôle des syndicats?

Écoutez le débat tenu vendredi midi à La commission.