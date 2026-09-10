Il y a 30 ans, les Canadiens de Montréal quittaient le mythique Forum pour s'installer dans leur nouvel amphithéâtre.
Dans son nouvel ouvrage Après le Forum, les hauts et les bas du Canadien, le journaliste de La Presse Richard Labbé revient sur ces trois décennies marquées par des choix discutables, des erreurs au repêchage et une quête d'identité constante.
Écoutez le journaliste de La Presse et auteur, Richard Labbé, discuter des thèmes abordés dans son nouveau livre, jeudi, à Lagacé le matin.
«C'est 30 années où l'équipe s'est souvent, probablement trop souvent, cherché une identité. On a tenté un paquet de choses pour tenter de retrouver les succès de jadis, et ça n'a pas encore fonctionné...»
Autres sujets abordés:
- L'impact majeur de la transaction de Patrick Roy en 1995 sur la suite de l'histoire de la concession;
- Les mauvaises décisions récurrentes prises à la table du repêchage, notamment le choix d’Andrei Kostitsyn plutôt que Jeff Carter en 2003;
- L'histoire singulière de Cam Ellis, un joueur rappelé d'urgence pendant la COVID pour disputer l'unique match de sa carrière dans la LNH.