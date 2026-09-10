Il y a 30 ans, les Canadiens de Montréal quittaient le mythique Forum pour s'installer dans leur nouvel amphithéâtre.

Dans son nouvel ouvrage Après le Forum, les hauts et les bas du Canadien, le journaliste de La Presse Richard Labbé revient sur ces trois décennies marquées par des choix discutables, des erreurs au repêchage et une quête d'identité constante.

Écoutez le journaliste de La Presse et auteur, Richard Labbé, discuter des thèmes abordés dans son nouveau livre, jeudi, à Lagacé le matin.