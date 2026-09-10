Le phénomène de l'inflation des pourboires et de la pression numérique sur les terminaux de paiement suscite de plus en plus de mécontentement, une tendance qui dépasse désormais les frontières du Québec pour toucher la France.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il souligne que le sujet enflamme les passions autant ici qu'en Europe. Alors que le service est légalement inclus dans la note au restaurant en France, l'apparition de l'option de pourboire directement sur les terminaux de carte bancaire crée un malaise, même chez les serveurs locaux qui se sentent mal à l'aise face à cette pratique perçue comme de la sollicitation.

Au Québec, la norme s'est progressivement déplacée vers des montants suggérés plus élevés, poussant plusieurs consommateurs à payer davantage, simplement pour éviter un sentiment d'inconfort.

La discussion entre les chroniqueurs et l'animateur met en lumière les écarts de perception selon les commerces, notamment le contraste entre les restaurants traditionnels et les comptoirs de vente pour emporter ou les boulangeries.