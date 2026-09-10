Obtenez un bon rendement?

Les investisseurs qui obtiennent les meilleurs rendements sont souvent ceux qui... ne touchent à rien.

En évitant les décisions impulsives dictées par l'émotion ou les fluctuations quotidiennes, ces épargnants laissent le temps jouer en leur faveur.

Une vaste étude de la firme Fidelity a d'ailleurs révélé que les deux catégories de clients générant significativement le plus de rendement étaient les personnes décédées et celles qui avaient tout simplement oublié l'existence de leur compte.

Écoutez le chroniqueur économique Alexandre Leblond faire le point, jeudi, à Lagacé le matin.

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