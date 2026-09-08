Des années après son diagnostic de cancer

Anick Lemay est une inspiration pour celles qui ont vécu ou qui vivront avec un diagnostic de cancer du sein.

Elle a réussi à transformer une situation cauchemardesque en quelque chose de positif.

Écoutez la longue entrevue d'Anick Lemay avec l'animateur Gino Chouinard à l'émission, Le Québec maintenant.

Anick Lemay partage son expérience du cancer du sein et comment sa maladie a transformé sa vie.

Celle qui écrit beaucoup estime qu'elle «a un grand plaisir à écrire ses histoires avec ses personnages. Je me sens vivante, autant que quand je joue, mais c'est une autre forme de création».