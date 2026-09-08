Des années après son diagnostic de cancer

Anick Lemay est une inspiration pour celles qui ont vécu ou qui vivront avec un diagnostic de cancer du sein.
Elle a réussi à transformer une situation cauchemardesque en quelque chose de positif.
Écoutez la longue entrevue d'Anick Lemay avec l'animateur Gino Chouinard à l'émission, Le Québec maintenant.
Anick Lemay partage son expérience du cancer du sein et comment sa maladie a transformé sa vie.
Celle qui écrit beaucoup estime qu'elle «a un grand plaisir à écrire ses histoires avec ses personnages. Je me sens vivante, autant que quand je joue, mais c'est une autre forme de création».
«Quand tu as peur pour ta vie, il y a quelque chose qui te force à voir de quel bois tu te chauffes, qui te force à voir tes limites, à voir tes capacités à voir ton abnégation... J'ai vraiment l'impression de découvrir une autre femme que je n'avais pas eu besoin de sortir avant.»
La comédienne, autrice et ambassadrice de la 35ᵉ édition de la Course à la vie CIBC, évoque l’impact du diagnostic, les séquelles physiques et financières, ainsi que son engagement pour la sensibilisation via la série Le Gouffre lumineux, coécrite avec Marie-Ève Perron.
Source: Anick Lemay#Cogeco media.