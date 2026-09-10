La VG fait enquête

La Vérificatrice générale du Québec (VG) mène actuellement une enquête sur le fonctionnement des écoles primaires au Québec, ciblant particulièrement la gestion des classes et le soutien accordé aux nombreux élèves intégrant des plans d'intervention.

Se réjouissant de cette démarche objective, la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE) espère que cet état des lieux mettra en lumière la surreprésentation des besoins particuliers dans les classes régulières ainsi que le manque criant de ressources professionnelles pour y faire face.

Écoutez Richard Bergevin, président de la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE), faire le point sur la situation jeudi à Lagacé le matin.