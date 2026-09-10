Pas de retraite en vue pour le journaliste

Dans son tout nouveau livre intitulé Avant que j'oublie, le célèbre journaliste, chroniqueur et scénariste Réjean Tremblay plonge dans les coulisses de sa longue carrière.

De ses débuts aux faits divers jusqu'à la couverture des Canadiens de Montréal, en passant par la création de la mythique série télévisée Lance et compte, l'homme de 82 ans revient avec franchise sur son accès privilégié aux grands acteurs de l'époque, ses amitiés, mais aussi sur ses frictions mémorables avec certaines figures du milieu sportif.

Écoutez ce monument des médias faire le point sur son parcours, jeudi matin, au micro de Patrick Lagacé.

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