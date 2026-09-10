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Pas de retraite en vue pour le journaliste

«Je vais m'arrêter la veille de la mort... J'aime ça» -Réjean Tremblay

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 10 septembre 2026 09:02

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Je vais m'arrêter la veille de la mort... J'aime ça» -Réjean Tremblay
Réjean Tremblay / Cogeco Média

Dans son tout nouveau livre intitulé Avant que j'oublie, le célèbre journaliste, chroniqueur et scénariste Réjean Tremblay plonge dans les coulisses de sa longue carrière.

De ses débuts aux faits divers jusqu'à la couverture des Canadiens de Montréal, en passant par la création de la mythique série télévisée Lance et compte, l'homme de 82 ans revient avec franchise sur son accès privilégié aux grands acteurs de l'époque, ses amitiés, mais aussi sur ses frictions mémorables avec certaines figures du milieu sportif.

Écoutez ce monument des médias faire le point sur son parcours, jeudi matin, au micro de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés:

  • Ses anecdotes mémorables avec Guy Lafleur sur la patinoire du Forum;
  • La proximité autrefois possible entre les journalistes de couverture et les joueurs de la Ligue nationale de hockey;
  • L'absence de regrets concernant ses chroniques les plus incisives et ses relations acrimonieuses, notamment avec Pat Burns et Mario Tremblay;
  • Les obstacles survenus lors de la création de la série Lance et compte.

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