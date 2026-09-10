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Prestations des chefs politiques

«On est un peu dans une matrice, dans une espèce de féerie» -Mathieu Boivin

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 10 septembre 2026 07:20

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Mathieu Boivin
Mathieu Boivin
«On est un peu dans une matrice, dans une espèce de féerie» -Mathieu Boivin
Dans les coulisses de l'Assemblée nationale avec Mathieu Boivin / Cogeco Média

Au lendemain des entrevues successives des cinq chefs de parti à Radio-Canada, le chroniqueur politique Mathieu Boivin jette un regard critique sur l'exercice.

Selon lui, la campagne électorale est plongée dans une forme de matrice, alors que les chefs multiplient les spéculations sur des enjeux majeurs comme la guerre commerciale, bien que leur pouvoir d'influence réel est très limité.

Écoutez le chroniqueur Mathieu Boivin aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«On est un peu dans une matrice, dans une espèce de féerie. La guerre commerciale prend toute la place ou presque dans notre campagne électorale, mais c'est quelque chose sur quoi nos chefs politiques ont relativement peu d'impact.»

Mathieu Boivin

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