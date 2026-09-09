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Première saison comme numéro 1 pour Dobes

«Je peux te dire que de la pression, il y en a plus» -José Théodore

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 9 septembre 2026 19:38

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
José Théodore
José Théodore
«Je peux te dire que de la pression, il y en a plus» -José Théodore
Jakub Dobes après la fin de saison des Canadiens. / PC/Christinne Muschi

José Théodore est de retour aux Amateurs de sports à quelques jours du début du camp préparatoire des Canadiens de Montréal et du début de saison de la LNH.

Écoutez l'ancien gardien des Canadiens José Théodore en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

L'ancien gardien du Tricolore, qui aura 50 ans le 13 septembre, trace un parallèle avec la situation actuelle de Jakub Dobes et la situation de gardien numéro 1 de l'équipe.

Il se souvient d'ailleurs de son mauvais début de saison après être devenu le joueur le mieux payé de l'histoire des Canadiens et d'un titre percutant après une mauvaise séquence: «25 millions de dollars sur le banc».

«Je pense que (Dobes) a une très bonne tête sur les épaules. Mais je peux te dire que de la pression, il y en a plus. J'ai hâte de voir de la façon qu'il va approcher le début de saison. Ça va être intéressant de voir le dénouement. Je m'attends à une belle saison et sa part, mais ça serait injuste de s'attendre de voir le même Dobes qu'on a vu en séries pendant 84 matchs. La saison et les séries, ce n'est pas pareil.»

José Théodore

Les autres sujets discutés et les déclarations

  • Gestion des gardiens: «Il n'y a zéro controverse. Dobes et Fowler, it is what it is»;
  • «Il l'a perdu son poste, Sam.»
  • «Qu'est-ce que Samuel (Montembeault) peut offrir aux Canadiens?»;
  • «On est dans un marché de performance, pas de développement»;
  • À qui doit-on offrir le «A» de Gallagher? doit-on le faire? «On a des leaders à Montréal. Une lettre, ça ne change pas grand-chose»;
  • Dobes et un choix pour Helleybuck? «Je ne bronche pas», souligne Mario Langlois;
  • Cole Caufield ne marquera pas encore 50 buts cette saison.

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