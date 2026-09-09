Première saison comme numéro 1 pour Dobes

José Théodore est de retour aux Amateurs de sports à quelques jours du début du camp préparatoire des Canadiens de Montréal et du début de saison de la LNH.

Écoutez l'ancien gardien des Canadiens José Théodore en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

L'ancien gardien du Tricolore, qui aura 50 ans le 13 septembre, trace un parallèle avec la situation actuelle de Jakub Dobes et la situation de gardien numéro 1 de l'équipe.

Il se souvient d'ailleurs de son mauvais début de saison après être devenu le joueur le mieux payé de l'histoire des Canadiens et d'un titre percutant après une mauvaise séquence: «25 millions de dollars sur le banc».