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Il se confie en primeur à Frédéric Labelle

«J'ai perdu des amis, des associés, des deals» -Julien Duguay alias Medusa

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 10 septembre 2026 06:58

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
«J'ai perdu des amis, des associés, des deals» -Julien Duguay alias Medusa
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

Un mois après la tempête médiatique provoquée par ses propos misogynes tenus lors du «Streamer Fest», Julien Duguay, alias Medusa, a accordé sa toute première entrevue à notre chroniqueur aux réseaux sociaux Frédéric Labelle.

Visé par de nombreuses critiques et des menaces de mort, le bijoutier de Québec dénonce ce qu'il qualifie de culture de l'annulation et de surenchère de la part d'autres créateurs de contenu.

Il affirme avoir perdu des contrats importants, mais assure vouloir tirer des leçons de cette expérience, tout en poursuivant ses activités professionnelles.

Écoutez l'entretien qu'a réalisé le chroniqueur Frédéric Labelle avec Julien Duguay.

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