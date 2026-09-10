Il se confie en primeur à Frédéric Labelle

Un mois après la tempête médiatique provoquée par ses propos misogynes tenus lors du «Streamer Fest», Julien Duguay, alias Medusa, a accordé sa toute première entrevue à notre chroniqueur aux réseaux sociaux Frédéric Labelle.

Visé par de nombreuses critiques et des menaces de mort, le bijoutier de Québec dénonce ce qu'il qualifie de culture de l'annulation et de surenchère de la part d'autres créateurs de contenu.

Il affirme avoir perdu des contrats importants, mais assure vouloir tirer des leçons de cette expérience, tout en poursuivant ses activités professionnelles.

Écoutez l'entretien qu'a réalisé le chroniqueur Frédéric Labelle avec Julien Duguay.