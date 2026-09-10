L'importance d'aborder ouvertement la souffrance

À l'occasion de la Journée mondiale de la prévention du suicide, l'humoriste Jonathan Roberge prend la parole pour une quatrième année consécutive à titre de porte-parole de l'Association québécoise de prévention du suicide (AQPS).
Écoutez l'auteur et comédien Jonathan Roberge aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
Il souligne l'importance de discuter ouvertement de la souffrance psychologique et de briser les tabous qui entourent la demande d'aide.
Il revient sur sa propre expérience en expliquant qu'il y a environ 15 ans, alors qu'il traversait une période extrêmement sombre, l'intervention de ses proches lui a littéralement sauvé la vie.
Il insiste aussi sur la nécessité de poser directement des questions aux personnes en détresse, sans craindre d'utiliser les mots justes pour favoriser une prise de conscience et permettre d'aller chercher du soutien.
«On a tellement peur de ce mot-là, Patrick, mais ça se dit de dire à un ami: "Je ne sais pas, c'est peut-être moi qui me trompe, puis j'aime mieux me tromper, mais est-ce que tu penses au suicide?" Le mot frappe, donc c'est sûr que la personne va se dire: "Hey, je suis en confiance de te parler."»
Si vous ou un proche traversez une période difficile, des ressources sont disponibles 24/7 au Québec:
- Téléphone: 1 866 APPELLE (1 866 277-3553)
- Texto: 535353
- Clavardage: suicide.ca