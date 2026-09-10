L'importance d'aborder ouvertement la souffrance

À l'occasion de la Journée mondiale de la prévention du suicide, l'humoriste Jonathan Roberge prend la parole pour une quatrième année consécutive à titre de porte-parole de l'Association québécoise de prévention du suicide (AQPS).

Écoutez l'auteur et comédien Jonathan Roberge aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il souligne l'importance de discuter ouvertement de la souffrance psychologique et de briser les tabous qui entourent la demande d'aide.

Il revient sur sa propre expérience en expliquant qu'il y a environ 15 ans, alors qu'il traversait une période extrêmement sombre, l'intervention de ses proches lui a littéralement sauvé la vie.

Il insiste aussi sur la nécessité de poser directement des questions aux personnes en détresse, sans craindre d'utiliser les mots justes pour favoriser une prise de conscience et permettre d'aller chercher du soutien.