Brendan Gallagher dans La Reconstruction

En marge de la nouvelle saison des Canadiens de Montréal, les amateurs du Tricolore pourront découvrir la troisième saison du documentaire La Reconstruction, diffusée sur Crave.
Écoutez André St-Pierre, le réalisateur de La reconstruction: au coeur des Canadiens de Montréal, avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Cette saison documente l’épopée des Canadiens de Montréal lors de la saison 2025-2026, qui s'est conclue par une élimination en finale d'association contre les Hurricanes de la Caroline.
Les sujets discutés
- St-Pierre évoque le départ de Brandan Gallagher. «Sur les trois saisons, lui, il nous a donné beaucoup de matériel dramatique. C'était un bon client de l'émission»;
- On discute de l’évolution de Martin St-Louis comme entraîneur: «Il est assez humble avec ses joueurs»;
- «Entre la «deux» et la «trois» (périodes), il y a des enseignements avec des vidéos... Je dis à mon équipe: c'est la NASA...»
- St-Pierre a été impressionné par la sympathique réaction des partisans des Hurricanes au terme de l'élimination des Canadiens;
- Le point de presse déchirant de Brendan Gallagher;
- L'entrevue avec Jeff Gorton;
- L'importance de Martin St-Louis dans le processus de tournage;
- La date limite des transactions.