Brendan Gallagher dans La Reconstruction

En marge de la nouvelle saison des Canadiens de Montréal, les amateurs du Tricolore pourront découvrir la troisième saison du documentaire La Reconstruction, diffusée sur Crave.

Écoutez André St-Pierre, le réalisateur de La reconstruction: au coeur des Canadiens de Montréal, avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Cette saison documente l’épopée des Canadiens de Montréal lors de la saison 2025-2026, qui s'est conclue par une élimination en finale d'association contre les Hurricanes de la Caroline.

Les sujets discutés