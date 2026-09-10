Le chroniqueur Carl Marchand a suivi l'Unité de soutien aux urgences psychosociales du SPVM, en compagnie d'un policier et d'un criminologue, lors d'une patrouille dans les rues de Montréal, mercredi soir.

Le policier Andrew Greene et le criminologue Nicolas Bourdet interviennent ainsi en soutien aux patrouilleurs pour désamorcer les situations de crise impliquant des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou d'itinérance.

Écoutez le chroniqueur Carl Marchand aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Lors d'un déplacement dans des logements sociaux de Pointe-Saint-Charles, l'équipe est intervenue auprès d'un résident bipolaire qui a de nombreux démêlés avec ses voisins.