 Aller au contenu
Patrouille dans les rues de Montréal

Interventions sur le terrain avec l'Unité de soutien aux urgences psychosociales

par 98.5

0:00
5:46

Entendu dans

Lagacé le matin

le 10 septembre 2026 08:18

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Carl Marchand
Carl Marchand
Interventions sur le terrain avec l'Unité de soutien aux urgences psychosociales
Le chroniqueur Carl Marchand a suivi l'Unité de soutien aux urgences psychosociales du SPVM, en compagnie d'un policier et d'un criminologue, lors d'une patrouille dans les rues de Montréal, mercredi soir. / Cogeco Média

Le chroniqueur Carl Marchand a suivi l'Unité de soutien aux urgences psychosociales du SPVM, en compagnie d'un policier et d'un criminologue, lors d'une patrouille dans les rues de Montréal, mercredi soir.

Le policier Andrew Greene et le criminologue Nicolas Bourdet interviennent ainsi en soutien aux patrouilleurs pour désamorcer les situations de crise impliquant des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou d'itinérance.

Écoutez le chroniqueur Carl Marchand aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Lors d'un déplacement dans des logements sociaux de Pointe-Saint-Charles, l'équipe est intervenue auprès d'un résident bipolaire qui a de nombreux démêlés avec ses voisins.

[object Object]
[object Object]

Vous aimerez aussi

Enfants tabassés à Lorraine: le témoignage poignant de la mère des victimes
L'instinct Marie-Eve
Enfants tabassés à Lorraine: le témoignage poignant de la mère des victimes
0:00
18:00
Le «gang des trottinettes» à Lorraine: «Un rassemblement de petits voyous»
Lagacé le matin
Le «gang des trottinettes» à Lorraine: «Un rassemblement de petits voyous»
0:00
10:41
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Les meilleures aubaines de la semaine pour cuisiner à petit prix
Rattrapage
Panier d'épicerie
Les meilleures aubaines de la semaine pour cuisiner à petit prix
Naître et grandir: vidéo virale sur la charge mentale des parents
Rattrapage
«Cette vidéo est comme un exutoire»
Naître et grandir: vidéo virale sur la charge mentale des parents
«L'équipe s'est souvent, probablement trop souvent, cherché une identité»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
«Après le Forum, les hauts et les bas du Canadien»
«L'équipe s'est souvent, probablement trop souvent, cherché une identité»
Prolongement de la 20: «Ça nous ramène à l'idée d'un État qui donne des bonbons»
Rattrapage
Réclamé par le maire de Rimouski
Prolongement de la 20: «Ça nous ramène à l'idée d'un État qui donne des bonbons»
«Je vais m'arrêter la veille de la mort... J'aime ça» -Réjean Tremblay
Rattrapage
Pas de retraite en vue pour le journaliste
«Je vais m'arrêter la veille de la mort... J'aime ça» -Réjean Tremblay
L'inflation des pourboires... un enjeu qui va bien au-delà du Québec
Rattrapage
Pression numérique sur les terminaux de paiement
L'inflation des pourboires... un enjeu qui va bien au-delà du Québec
«Il n'y a pas suffisamment de soutien pour répondre aux besoins des élèves»
Rattrapage
La VG fait enquête
«Il n'y a pas suffisamment de soutien pour répondre aux besoins des élèves»
La loi anti-patch: «C'est un message fort qu'on envoie au crime organisé»
Rattrapage
Les groupes criminels doivent cacher leurs logos
La loi anti-patch: «C'est un message fort qu'on envoie au crime organisé»
Visite de Zelensky au Canada: un partenariat militaire stratégique
Rattrapage
Signature d'une entente bilatérale
Visite de Zelensky au Canada: un partenariat militaire stratégique
Effervescence à Paris: les fans bravent l'attente pour apercevoir Céline Dion
Rattrapage
La diva québécoise remonte sur scène
Effervescence à Paris: les fans bravent l'attente pour apercevoir Céline Dion
Prévention du suicide: «Il faut oser le dire» -Jonathan Roberge
Rattrapage
L'importance d'aborder ouvertement la souffrance
Prévention du suicide: «Il faut oser le dire» -Jonathan Roberge
Placements: «Le mieux, c'est de supprimer l'appli de courtage de ton téléphone»
Rattrapage
Obtenez un bon rendement?
Placements: «Le mieux, c'est de supprimer l'appli de courtage de ton téléphone»
«On est un peu dans une matrice, dans une espèce de féerie» -Mathieu Boivin
Rattrapage
Prestations des chefs politiques
«On est un peu dans une matrice, dans une espèce de féerie» -Mathieu Boivin
«J'ai perdu des amis, des associés, des deals» -Julien Duguay alias Medusa
Rattrapage
Il se confie en primeur à Frédéric Labelle
«J'ai perdu des amis, des associés, des deals» -Julien Duguay alias Medusa