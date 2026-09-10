«Cette vidéo est comme un exutoire»

Une publication produite par l'organisme sans but lucratif Naître et grandir sur la charge mentale des mamans et de bien des parents est devenue virale sur les réseaux sociaux.

La capsule vidéo met en scène deux mères énumérant l'interminable liste des tâches et des responsabilités quotidiennes liées à la famille, illustrant avec humour et justesse un stress omniprésent qui a poussé de nombreux parents à se confier et à partager leur réalité en ligne.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.