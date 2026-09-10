La diva québécoise remonte sur scène

À l'approche du premier concert parisien marquant le grand retour de Céline Dion, l'enthousiasme des admirateurs est à son comble dans la capitale française.

Présente devant l'hôtel Royal Monceau où réside la star québécoise, la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp est allée à la rencontre de fans prêts à patienter de nombreuses heures dans l'espoir de vivre un moment privilégié avec leur idole.

Malgré la fatigue liée à ses répétitions, la chanteuse continue d'offrir des interactions chaleureuses et authentiques à son public.

Écoutez le chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp discuter de l'engouement autour de la chanteuse, jeudi, à Lagacé le matin.