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Réclamé par le maire de Rimouski

Prolongement de la 20: «Ça nous ramène à l'idée d'un État qui donne des bonbons»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 10 septembre 2026 09:10

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Prolongement de la 20: «Ça nous ramène à l'idée d'un État qui donne des bonbons»
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Le chroniqueur Luc Ferrandez remet en question la pertinence du prolongement de l'autoroute 20 vers Rimouski, un projet réclamé de longue date par les élus locaux.

Bien qu'il salue globalement la vision urbaine et le plan de transports du maire de Rimouski, Guy Caron, le chroniqueur dénonce l'argument du «chacun son tour» souvent utilisé pour justifier ce type de chantier routier.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Luc Ferrandez rappelle que la priorité budgétaire devrait aller au maintien des infrastructures existantes plutôt qu'à l'ajout de nouveaux tronçons autoroutiers, plaidant pour une analyse rigoureuse des besoins réels en matière de mobilité et de sécurité.

Selon lui, les investissements publics majeurs doivent répondre à des critères stricts d'achalandage et de développement plutôt qu'à des pressions politiques régionales.

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