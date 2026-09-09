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Québec 2026

Jour 14 I Le résumé de la campagne électorale en 90 secondes

par 98.5 | Modifié le 9 septembre 2026 à 16:11

Jour 14 I Le résumé de la campagne électorale en 90 secondes
Les 5 chefs des partis lors de la campagne électorale du Québec / PC montage/Jacques Boissinot

Journée allégée pour les chefs de partis qui participeront, mercredi soir, à une émission spéciale diffusée à Radio-Canada.

Louis Lacroix résume le jour 14 de la campagne..

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