Propos de PSPP sur l'immigration et le logement

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, propose de réduire de moitié l'immigration temporaire pour freiner la hausse du prix des logements.
Écoutez les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter de ce lien qu'établit le chef du PQ entre immigration et crise du logement, mercredi, à La commission.
«C'est tellement facile de trouver un bouc émissaire pour expliquer nos misères en matière d'accès à la propriété. Ce que je déplore, c'est qu'on instrumentalise une fois de plus, on se sert des immigrants pour dire "C'est votre faute si les loyers coûtent aussi cher".»