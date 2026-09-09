Campagne de la CAQ

Pour accélérer la réalisation des grands projets d'infrastructures publiques au Québec (de plus de 10 millions de dollars), la Coalition avenir Québec (CAQ) propose de réintroduire les partenariats public-privé (PPP).
Le parti souhaite également instaurer un catalogue de modèles préapprouvés pour les écoles et les maisons des aînés dans le but d'être d'améliorer la rentabilité et l'efficacité.
Écoutez Simon Jolin-Barrette, candidat caquiste dans Borduas, faire le point sur ces propositions, ce mercredi, au micro de La commission.
«On va regarder quel est le mode le plus avantageux financièrement pour les Québécois, mais aussi qui permet de construire les infrastructures publiques le plus rapidement possible»
Autres sujets abordés
- La représentation des femmes à la CAQ;
- La défense des coûts de construction des maisons des aînés face aux critiques sur les dépenses par porte;
- L'implication de l'influenceur et entrepreneur Olivier Primeau dans la campagne.