Campagne de la CAQ

Pour accélérer la réalisation des grands projets d'infrastructures publiques au Québec (de plus de 10 millions de dollars), la Coalition avenir Québec (CAQ) propose de réintroduire les partenariats public-privé (PPP).

Le parti souhaite également instaurer un catalogue de modèles préapprouvés pour les écoles et les maisons des aînés dans le but d'être d'améliorer la rentabilité et l'efficacité.

Écoutez Simon Jolin-Barrette, candidat caquiste dans Borduas, faire le point sur ces propositions, ce mercredi, au micro de La commission.