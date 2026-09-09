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Campagne électorale 2026

Ton de voix et crédibilité: comment les chefs tentent de séduire les électeurs

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 9 septembre 2026 11:45

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Ton de voix et crédibilité: comment les chefs tentent de séduire les électeurs
Selon Louis Aucoin, l'intonation, le débit et le rythme des discours influencent directement la crédibilité des chefs de parti / jendralbiribiri / Adobe Stock

En période électorale, la voix et le ton employés par les chefs de parti sont tout aussi cruciaux que le contenu de leurs promesses.

Pour le spécialiste de l'image Louis Aucoin, l'intonation, le débit et le rythme des discours influencent directement leur crédibilité auprès des électeurs.

Écoutez le président et stratège principal, spécialiste de l’image chez Aucoin Stratégie et Communication, analyser les capacités de communication des chefs de parti, ce mercredi, à L'Instinct Marie-Eve.

Marie-Eve Tremblay et son invité décortiquent des extraits de Christine Fréchette (CAQ), Charles Milliard (PLQ), Ruba Ghazal (QS), Éric Duhaime (PCQ) et Paul St-Pierre Plamondon (PQ) pour en relever les forces, les faiblesses et l'authenticité.

Autres sujets abordés

  • L'importance de la maîtrise des silences pour appuyer l'autorité d'un discours;
  • L'effet des timbres de voix graves ou aiguës sur la perception du leadership chez les électeurs;
  • La congruence entre le ton employé et l'intention.

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