Campagne électorale 2026

En période électorale, la voix et le ton employés par les chefs de parti sont tout aussi cruciaux que le contenu de leurs promesses.

Pour le spécialiste de l'image Louis Aucoin, l'intonation, le débit et le rythme des discours influencent directement leur crédibilité auprès des électeurs.

Écoutez le président et stratège principal, spécialiste de l’image chez Aucoin Stratégie et Communication, analyser les capacités de communication des chefs de parti, ce mercredi, à L'Instinct Marie-Eve.

Marie-Eve Tremblay et son invité décortiquent des extraits de Christine Fréchette (CAQ), Charles Milliard (PLQ), Ruba Ghazal (QS), Éric Duhaime (PCQ) et Paul St-Pierre Plamondon (PQ) pour en relever les forces, les faiblesses et l'authenticité.