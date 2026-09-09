Promesse électorale

Afin de moderniser l'État et de redonner la priorité aux services offerts aux citoyens, le Parti libéral du Québec (PLQ) promet de réduire la fonction publique de 12 000 postes en cinq ans.

Le parti mise sur l'intelligence artificielle, l'élimination des doublons et la simplification des processus administratifs pour atteindre cet objectif.

Écoutez Michelle Setlakwe, candidate dans Mont-Royal–Outremont pour le PLQ, défendre la promesse libérale, mercredi à La commission.

La représentante libérale soutient que cette réorganisation pourra se faire en collaboration avec le personnel et les syndicats, tout en permettant de réaffecter des ressources vers les services directs à la population, notamment en éducation.