Une approche mur-à-mur punira les entreprises

Le candidat du Parti Québécois dans Pointe-aux-Trembles et ex-PDG de Montréal International, Stéphane Paquet, s'oppose à la stratégie des contre-tarifs imposés par le gouvernement fédéral.

Selon lui, cette approche mur-à-mur risque de punir directement les entreprises d'ici qui dépendent d'intrants en provenance des États-Unis pour la fabrication de leurs produits finis.

Écoutez Stéphane Paquet aborder le tout, mardi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Le Parti Québécois plaide plutôt pour une réplique plus ciblée sur des produits finis dont le Québec peut se passer, afin d'éviter d'infliger des dommages collatéraux à sa propre économie.

Le candidat critique également le manque de transparence du gouvernement québécois, réclamant la publication des études d'impact économique pour que l'ensemble des formations politiques puissent soutenir adéquatement les entreprises et les régions touchées.