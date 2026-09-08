L'itinérance touche maintenant tout le Québec

L'itinérance touche désormais l'ensemble des régions du Québec. Pour faire face à la situation, l'organisme Toit à Moi propose une solution concrète et innovante: acquérir des copropriétés existantes pour y loger des personnes vieillissantes issues des refuges.
Écoutez Serge Lareault, directeur de l'organisme Toit à Moi, discuter de cette initiative et faire le point sur la crise de l'itinérance, mardi au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Tout est important en itinérance, mais ce qui est l'urgence de l'heure, c'est d'augmenter le nombre de logements sociaux et pas juste de donner des chiffres pour donner des chiffres. Moi, c'est ce que j'attends des politiciens en ce moment en campagne électorale.»