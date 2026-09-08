L'itinérance touche maintenant tout le Québec

L'itinérance touche désormais l'ensemble des régions du Québec. Pour faire face à la situation, l'organisme Toit à Moi propose une solution concrète et innovante: acquérir des copropriétés existantes pour y loger des personnes vieillissantes issues des refuges.

Écoutez Serge Lareault, directeur de l'organisme Toit à Moi, discuter de cette initiative et faire le point sur la crise de l'itinérance, mardi au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.