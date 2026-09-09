Montée de lait de Luc Ferrandez

À la suite de la publication d'un article du journaliste de La Presse Étienne Paré, paru mercredi, qui s'interroge sur la présence des femmes dans la radio parlée, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez ont vivement réagi en ondes.

Les deux animateurs dénoncent une vision dépassée qui minimise le rôle et le leadership des femmes au 98.5, qu'elles soient coanimatrices, chroniqueuses ou gestionnaires.

Écoutez les coanimateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez critiquer le texte d'Étienne Paré.