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Changements climatiques

«C'est une vraie guerre humaine» : Émile Roy documente l'urgence en Amazonie

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 9 septembre 2026 11:52

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
«C'est une vraie guerre humaine» : Émile Roy documente l'urgence en Amazonie
À l'occasion de la première Semaine du climat à Montréal, le réalisateur Émile Roy présente son documentaire L'Ère du feu : 21 jours en Amazonie. / NeuralNiche / Adobe Stock

À l'occasion de la première Semaine du climat à Montréal, le réalisateur Émile Roy présente son documentaire L'Ère du feu : 21 jours en Amazonie.

Dans ce projet totalement indépendant, il met en lumière les conséquences humaines et environnementales des changements climatiques et de la déforestation en Amazonie, tout en révélant les liens surprenants avec la consommation de viande de bœuf au Québec et au Canada.

Écoutez le réalisateur Émile Roy présenter son documentaire, mercredi après-midi, à L'instinct Marie-Eve.

Le documentaire suit le réalisateur Émile Roy, l'anthropologue Micha Jam et le caméraman autochtone Kuaimbu au cœur de la forêt tropicale. Il témoigne de la violence des industries, de la déforestation par le feu pour l'élevage bovin et des conséquences dévastatrices sur les communautés autochtones locales.

«On a l'impression que d'autres crises sont plus urgentes. Dans les médias, on parle de guerre économique, mais on oublie que les changements climatiques, c'est aussi une vraie guerre humaine...»

Émile Roy

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